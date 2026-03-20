Бурак Озчивит объяснил, почему его сериалы так любят в России

Все дело в накале эмоций

Турецкий актер Бурак Озчивит, которого в России называют королем турецких сериалов, зачастил в Москву. Сначала был с моноспектаклем, а теперь собирается гастролировать с ним по десяти регионам. И дело не только в любви к гастролям – Озчивит честно признается: российский зритель для него особенный.

В интервью "КП" актер объяснил, почему турецкие драмы так западают в душу многим россиянам. По его словам, все дело в эмоциях.

"Турецкие сериалы и фильмы находят отклик, потому что люди видят наши чувства. Наши сценарии оказываются очень эмоциональными, волнующими. Россия – это огромная география и огромная культура. И нам приятно, что Россия принимает то, что мы делаем", – рассказал Озчивит.

Кстати, о культуре. Актер называет Россию "родиной искусства" и признается, что ему здесь очень хорошо. Зрители встречают его цветами и подарками – например, в гримерке у Бурака всегда есть запас "Мишек косолапых" и "Аленки". Последнюю он называет "девочка в платочке".

Единственная сложность – язык. Озчивит честно признается: выучить русский пока не получается, хотя очень хотелось бы.

Популярность турецких сериалов в России уже пытались объяснить и другие звезды. Например, Анастасия Решетова считает, что россиянкам не хватает страсти и эмоциональных "американских горок", которые они находят в турецких драмах. А продюсер Джан Окан добавляет: у местных режиссеров особый подход – реалистичные диалоги, красивые локации и проработка деталей.