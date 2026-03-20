Бурак Озчивит объяснил, почему его сериалы так любят в России

Бурак Озчивит. Фото: АГН Москва
Все дело в накале эмоций

Турецкий актер Бурак Озчивит, которого в России называют королем турецких сериалов, зачастил в Москву. Сначала был с моноспектаклем, а теперь собирается гастролировать с ним по десяти регионам. И дело не только в любви к гастролям – Озчивит честно признается: российский зритель для него особенный.

В интервью "КП" актер объяснил, почему турецкие драмы так западают в душу многим россиянам. По его словам, все дело в эмоциях.

"Турецкие сериалы и фильмы находят отклик, потому что люди видят наши чувства. Наши сценарии оказываются очень эмоциональными, волнующими. Россия – это огромная география и огромная культура. И нам приятно, что Россия принимает то, что мы делаем", – рассказал Озчивит.

Кстати, о культуре. Актер называет Россию "родиной искусства" и признается, что ему здесь очень хорошо. Зрители встречают его цветами и подарками – например, в гримерке у Бурака всегда есть запас "Мишек косолапых" и "Аленки". Последнюю он называет "девочка в платочке".

Единственная сложность – язык. Озчивит честно признается: выучить русский пока не получается, хотя очень хотелось бы. 

Популярность турецких сериалов в России уже пытались объяснить и другие звезды. Например, Анастасия Решетова считает, что россиянкам не хватает страсти и эмоциональных "американских горок", которые они находят в турецких драмах. А продюсер Джан Окан добавляет: у местных режиссеров особый подход – реалистичные диалоги, красивые локации и проработка деталей.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

Секретный стелс-дрон США экстренно сел в Греции во время атаки на Иран

Что стало причиной инцидента, не уточняется

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей