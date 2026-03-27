Экс-танцор Татьяны Булановой считает, что его уволили из-за "личной обиды"

Дмитрий понимал, что его уход из команды певицы — вопрос времени

Дмитрий Берегуля, который 25 лет проработал в балете Татьяны Булановой и стал одним из героев вирусного видео с "энергосберегающими" танцами, спустя полгода впервые подробно рассказал, почему на самом деле покинул певицу. И его версия кардинально отличается от той, что озвучивала сама артистка.

В интервью, опубликованном в соцсетях, танцор заявил, что его увольнение было не творческим решением, а следствием личной обиды. Берегуля говорит, что еще летом 2025-го поговорил с артисткой, сообщив, что из-за проблем со спиной отказывается от предстоящего тура осенью (программа насчитывала примерно 35 концертов). Свое решение танцор вынашивал целый год.

Дмитрий говорит, что просил лишь о передышке, но реакция последовала жесткая.

"Меня сразу же сняли с летних коротких туров. Я как раз от них не отказывался. Но так было сделано. Потом все реже меня стали ставить на концерты. Я так понял, они решили меня наказать и проучить. Здесь имела место личная обида и нежелание понять меня", – заявил он.

Берегуля подчеркивает, что все произошло еще до того, как видео с их медленными движениями завирусилось в сети. А когда летом 2025 года троица танцоров внезапно стала звездами интернета, процесс был уже необратим.

Танцор признается, что уже тогда осознавал неизбежность увольнения, принимая решение о паузе в гастролях. Обиды на певицу он не держит, хотя из его слов очевидно, что обида – пусть и не с его стороны – сыграла в этой истории ключевую роль.

После ухода Берегули коллектив Булановой покинули и супруги Алалыкины – причем уже со скандалом: они обвинили директора певицы в рукоприкладстве. Сама же Буланова позже заявляла, что танцоры "не выдержали испытания славой".

Сейчас Дмитрий Берегуля работает ведущим мероприятий и, судя по его новому заявлению, окончательно решил расставить точки над "i" в истории своего увольнения.

Сама Татьяна Буланова ранее заявляла, что уволенные танцоры "даже не пытались выйти на разговор", просто заявив об отказе работать. Певица говорит, что уговаривать никого не стала и оперативно нашла замену, перестроив программу. В коллективе отмечали, что расставание произошло в разгар гастролей, но артистка смогла быстро выйти из положения.