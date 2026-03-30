Вдовец Гурченко похоронил актрису на Новодевичьем кладбище вопреки ее воле

Актрисы не стало ровно 15 лет назад

Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет, но до последнего она снималась, выступала и казалась неуязвимой. Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия.

При жизни актриса не раз говорила, что не хочет пышных панихид и просила упокоить ее на Ваганьковском кладбище рядом с родителями. Однако ее вдовец, продюсер Сергей Сенин, распорядился иначе. Похороны превратились в событие федерального уровня, а место упокоения выбрали на Новодевичьем кладбище.

Сам Сенин позже объяснял: Ваганьковское кладбище находится в плохом состоянии и, по его мнению, "недостойно такой великой актрисы". Семья и коллеги посчитали, что артистка такого масштаба заслуживает государственных почестей.

Памятник на Новодевичьем создавали больше года. Белый мрамор и черный гранит, по замыслу скульпторов, отразили противоречивый характер Гурченко. На обратной стороне надгробия высечены строки, которые она посвящала поклонникам:

"Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты – это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

После смерти супруги Сергей превратил их общую квартиру в музей, названный ее именем, а сам переехал на съемное жилье. Загородный дом отдал дочери Гурченко Марии. Свое решение вдовец объяснял желанием сохранить обстановку, в которой актриса жила последние годы. "Здесь она могла не носить артистичную маску и становилась интровертом, привыкшим хранить молчание", – вспоминал он.