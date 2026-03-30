Вдовец Гурченко похоронил актрису на Новодевичьем кладбище вопреки ее воле

Людмила Гурченко. Фото: kino-teatr.ru
Актрисы не стало ровно 15 лет назад

Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет, но до последнего она снималась, выступала и казалась неуязвимой. Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия.

При жизни актриса не раз говорила, что не хочет пышных панихид и просила упокоить ее на Ваганьковском кладбище рядом с родителями. Однако ее вдовец, продюсер Сергей Сенин, распорядился иначе. Похороны превратились в событие федерального уровня, а место упокоения выбрали на Новодевичьем кладбище.

Сам Сенин позже объяснял: Ваганьковское кладбище находится в плохом состоянии и, по его мнению, "недостойно такой великой актрисы". Семья и коллеги посчитали, что артистка такого масштаба заслуживает государственных почестей.

Памятник на Новодевичьем создавали больше года. Белый мрамор и черный гранит, по замыслу скульпторов, отразили противоречивый характер Гурченко. На обратной стороне надгробия высечены строки, которые она посвящала поклонникам:

"Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты – это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

После смерти супруги Сергей превратил их общую квартиру в музей, названный ее именем, а сам переехал на съемное жилье. Загородный дом отдал дочери Гурченко Марии. Свое решение вдовец объяснял желанием сохранить обстановку, в которой актриса жила последние годы. "Здесь она могла не носить артистичную маску и становилась интровертом, привыкшим хранить молчание", – вспоминал он.

Источник: Teleprogramma.pro

