Вдовец Гурченко сделал из квартиры музей и стал бездомным

Мужчина до сих пор выплачивает давний кредит после истории с наследством супруги

Последний супруг Людмилы Гурченко Сергей Сенин отдал квартиру под музей, названный именем возлюбленной, и переехал на съемную квартиру. А загородное жилье досталось дочке Марии.

Формально, рассуждает он, семья Марии заявила права на наследство. И для сохранения их с Людмилой дома он решил отдать дачу с доплатой – за которую до сих пор платит кредит. При этом сам 12 лет живет в съемной квартире.

Вдовец выложился на максимум ради сохранения квартиры в первозданном виде. Ведь именно здесь легендарная артистка жила последние годы.

Музей представлен в виде экспозиции с приближенной к оригинальной обстановке при жизни Людмилы Марковны. А "мастерской" его назвали из-за другого призвания Гурченко – она занималась дизайном одежды. И многие образы создавала самостоятельно.

Здесь, дома, Людмила могла не носить ту артистичную маску и становилась интровертом, привыкшим хранить молчание.

"Но иногда именно молчание звучит громче слов", – вспоминает Сергей.

Артистка, признается вдовец, не принимала признания в любви – им она предпочитала поступки. А внутри себя переживала трагедию – ее причиной стали крайне непростые отношения с дочерью Марией, которой уже нет в живых.

Ныне Игорь все так же работает с наследством умершей возлюбленной. Выложил не так давно свежие расшифровки из ее дневника. Людмила Марковна планировала выпуск книги на основе этих материалов. А дневники она писала еще с 1980-х годов. Многие из этих мыслей никогда не увидят свет, так как носят слишком личный характер их автора.