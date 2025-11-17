Вдовец Гурченко сделал из квартиры музей и стал бездомным

Вдовец Гурченко сделал из квартиры музей и стал бездомным
Фото:commons.wikimedia.org
Мужчина до сих пор выплачивает давний кредит после истории с наследством супруги

Последний супруг Людмилы Гурченко Сергей Сенин отдал квартиру под музей, названный именем возлюбленной, и переехал на съемную квартиру. А загородное жилье досталось дочке Марии.

Формально, рассуждает он, семья Марии заявила права на наследство. И для сохранения их с Людмилой дома он решил отдать дачу с доплатой – за которую до сих пор платит кредит. При этом сам 12 лет живет в съемной квартире.

Вдовец выложился на максимум ради сохранения квартиры в первозданном виде. Ведь именно здесь легендарная артистка жила последние годы.

Музей представлен в виде экспозиции с приближенной к оригинальной обстановке при жизни Людмилы Марковны. А "мастерской" его назвали из-за другого призвания Гурченко – она занималась дизайном одежды. И многие образы создавала самостоятельно.

Здесь, дома, Людмила могла не носить ту артистичную маску и становилась интровертом, привыкшим хранить молчание.

"Но иногда именно молчание звучит громче слов", – вспоминает Сергей.

Артистка, признается вдовец, не принимала признания в любви – им она предпочитала поступки. А внутри себя переживала трагедию – ее причиной стали крайне непростые отношения с дочерью Марией, которой уже нет в живых. 

Ныне Игорь все так же работает с наследством умершей возлюбленной. Выложил не так давно свежие расшифровки из ее дневника. Людмила Марковна планировала выпуск книги на основе этих материалов. А дневники она писала еще с 1980-х годов. Многие из этих мыслей никогда не увидят свет, так как носят слишком личный характер их автора.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей