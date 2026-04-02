Сын Дубцовой признался, что советуется с мамой в вопросах личной жизни

Мама плохого не посоветует

20-летний Артем Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой, в беседе с журналистами откровенно высказался о своих отношениях с матерью и о том, как они советуются друг с другом в личных вопросах.

По словам Артема, в определенном возрасте они с Ириной "поймали такой коннект", что стали предельно открыты друг другу. Он признается, что 99% маминых советов – дельные. Сама Дубцова, которая сейчас состоит в отношениях с актером Иваном Петренко, тоже прислушивается к мнению сына.

"Иван – красавчик, Ваня хороший", – оценил избранника матери Артем.

На вопрос корреспондента, кому бы он подарил букет – девушке или маме – парень немного замешкался, но все же выбрал девушку, пояснив, что у матери есть свой даритель.

Кстати, ранее друзья Дубцовой рассказывали, что певица спокойно относится к дружбе сына с Авророй Кибой, бывшей возлюбленной Григория Лепса. Однако, как поговаривают, невесткой такую девушку она видеть не хочет, и предупредила Артема об этом заранее.