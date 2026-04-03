Продюсер заявил, что Ветлицкая может рассчитывать в РФ лишь на "бывших фанатов"

"Никого не интересует": продюсер предрек Ветлицкой громкий провал в России
Наталья Ветлицкая. Фото: kino-teatr.ru/"Криминальное танго" (2003)
Реанимировать карьеру в родной стране певица уже не сможет, считает Рудченко

Наталья Ветлицкая, экс-солистка группы "Мираж", уже много лет живет в Испании и пытается реанимировать музыкальную карьеру. Однако, по мнению продюсера Павла Рудченко, шансов на успех в России у нее практически нет.

"За границей она, конечно же, не является никаким звездным артистом. Конечно, находясь в нашей стране, у нее было бы больше возможностей реанимировать свое творчество. То, что она за границей выпускает материал, – это, по сути, никак на ее карьеру кардинально повлиять не может", – заявил Рудченко в беседе с "Абзацем".

1 апреля певица выпустила новую песню "Остановите снега". Продюсер назвал ее "дилетантской" и "проходной", добавив, что хита не получится.

По словам эксперта, Ветлицкая уже давно стала забытой звездой. Даже попытка Дмитрия Маликова в 2020 году пригласить ее на свой юбилейный концерт не помогла вернуть былую популярность. И помнят о ней лишь люди старше 40 лет.

"Ветлицкая может рассчитывать только на своих бывших фанатов, фанатов своего популярного прошлого", – подчеркнул Рудченко.

Кстати, сама Ветлицкая уехала из России еще в 2013 году. А в 2024-м она спешно избавилась от роскошного особняка в Подмосковье стоимостью около миллиарда рублей, переписав его на дочь. Поговаривали, что певица опасалась конфискации имущества из-за своих высказываний о спецоперации.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
