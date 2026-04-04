T-killah попросил жену поскорее отучить ребенка от груди: "Нужно суетиться"

Рэпер считает, что смесь содержит все необходимое

Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его жена Мария, которые ждут второго ребенка, обсудили планы на грудное вскармливание. В новом совместном видео артист признался, что хотел бы, чтобы супруга завершила кормление пораньше.

"Тем более, это ту мач, мне кажется. Я слышал, что люди с первого дня – хоп! – и переходят сразу", – заявил рэпер.

Рэпер признался, что узнал о преимуществах смесей из роликов в соцсетях. По словам T-killah, организм матери сам понимает, когда нужно подстраиваться под ребенка, но смесь, по его мнению, содержит все необходимое.

"Жизнь такая – нужно быстро суетиться. Жизнь сейчас, кстати, ускорили нам на 1,5", – подытожил артист.

Супруга Мария, которая кормила старшего сына Ивана-Лионеля шесть месяцев, к советам мужа отнеслась с пониманием, но окончательного решения пока не приняла.

Пара воспитывает трехлетнего сына и ждет второго ребенка. Сейчас они проводят отпуск в Дубае.