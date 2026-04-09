Ширвиндт объяснил, из-за чего "похоронил" звезду "Сватов"

Конфуз произошел из-за оговорки

Телеведущий Михаил Ширвиндт случайно отправил на тот свет живого актера Александра Феклистова, известного по роли в сериале "Сваты". Казус произошел во время записи программы "Гараж", посвященной памяти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого.

В беседе с NEWS.ru Ширвиндт признался, что просто неправильно построил фразу. Он рассказывал о друзьях, которых уже нет в живых, и по контексту получилось, что Феклистов – тоже в их числе. Хотя ведущий имел в виду совсем других людей.

"Я позвонил Саше и сказал: "Можешь записать историю, что ты жив". И объяснил ему ситуацию. Он и записал. Я очень дружу с ним, часто вижусь. Он живет сейчас не в России", – поделился Ширвиндт.

Сам Феклистов, узнав о "смерти", записал видеообращение. "Ты меня тоже похоронил вместе с нашими друзьями", – с обидой заметил актер, подтвердив, что жив, здоров и живет в Испании.

Напомним, Феклистов покинул Россию после начала известных событий и обосновался в Европе. Это не первый конфликт между артистами. Ранее Ширвиндт уже вызывал недовольство беглого актера своими публичными заявлениями.