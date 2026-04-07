Сбежавший из РФ актер "Сватов" Феклистов повздорил с Ширвиндтом

Михаил Ширвиндт. Фото: соцсети
Ситуация вышла предельно некрасивой

В звездной тусовке произошел весьма неприятный инцидент. Популярный российский артист Михаил Ширвиндт на одном из телешоу неожиданно объявил о "кончине" своего коллеги Александра Феклистова, хотя тот, как оказалось, жив, здоров и давно проживает в Испании, куда сбежал из России на фоне конфликта страны с соседним государством.

Неприятная ситуация разыгралась на программе, посвященной памяти Игоря Золотовицкого, который покинул этот мир после тяжелой болезни. В студии собрались близкие друзья – Юрий Стоянов, Иван Ургант и Александр Жигалкин. В теплой, но одновременно грустной атмосфере они вспоминали ушедших коллег.

Во время разговора Ширвиндт эмоционально говорил о том, как тяжело переживает потери, вспоминал прошлые годы и друзей, с которыми его связывала жизнь. А в числе тех, кто завершил свое земное пребывание, назвал и Феклистова.

На это здравствующая беглая звезда отреагировал публично. Актер записал видеообращение, в котором сообщил, что он жив, чувствует себя хорошо и всегда рад встрече.

"Ты меня тоже похоронил вместе с нашими друзьями", – с обидой отметил звезда "Сватов".

Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
