Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн жив

Самый грязный скандал современности продолжают активно обсуждать

Скандальная история вокруг американского бизнесмена Джеффри Эпштейна снова всплыла и получила новый, неожиданный поворот. Поводом стало резкое заявление Эррола Маска, отца известного миллиардера-изобретателя Илона Маска. Слова мужчины вызвали очень бурное обсуждение.

В недавнем интервью он объявил, что не верит в официальную версию произошедшего. По его мнению, Эпштейн не умер, а разговоры о его смерти не выдерживают никакой критики, поскольку нет ни одного убедительного доказательства того, что финансист действительно погиб.

Маск-старший обратил внимание на странные обстоятельства, сопровождавшие эту историю. Он напомнил, что в момент обнаружения тела камеры наблюдения в тюрьме не работали, а сотрудники охраны, по имеющейся информации, спали, что выглядит как минимум подозрительно.

"Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений…", – объявил Маск.

Дополнительные вопросы вызывает и видеозапись из исправительного учреждения. Согласно данным Минюста США, в ней отсутствует фрагмент длительностью более минуты – промежуток времени между 23:58:58 и полуночью куда-то исчез. Это объяснили техническими особенностями старой системы, которая якобы автоматически удаляет часть данных.

Напомним, в 2019 году Эпштейна обвинили в тяжких преступлениях, связанных с эксплуатацией несовершеннолетних и созданием преступной схемы. Спустя некоторое время после ареста он был найден мертвым в камере, а официальное расследование пришло к выводу, что речь идет о добровольном расставании с жизнью.

