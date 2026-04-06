Нарколог Шуров развеял слухи о "перерождении" Ефремова после УДО: "Это сказки"

Михаил Ефремов. Фото: АГН Москва
В тюрьме актер не боролся с зависимостью, и он легко может сорваться, считает эксперт

Нарколог Василий Шуров в интервью aif.ru разнес разговоры о "чудесном перерождении" актера Михаила Ефремова. Тот вышел из колонии весной 2025-го, вернулся на сцену в студию Никиты Михалкова, но, по мнению врача, внутри вряд ли поменялся.

"Вот он вышел из тюрьмы – он теперь все выводы сделал? Ефремов не работал со своей трезвостью, он просто тупо в тюрьме отсиживал. То, что он какое-то время был трезвый, – он внутри не поменялся", – заявил Шуров, добавив, что тот даже не бросил курить и "там курил за четверых".

Специалист подчеркивает: заключение само по себе зависимость не лечит. Если актер не пойдет в реабилитацию и не будет работать со своей трезвостью, он сорвется. Пока жесткий контроль (репетиции с утра до ночи) помогает держаться. Но это всего лишь отсрочка, полагает специалист. Напомним, во время смертельной аварии в крови Ефремова нашли алкоголь, запрещенные вещества и снотворное.

"Можно, конечно, помнить его как актера, но сегодня интеллектуальные способности у Ефремова уже не фонтан", – резюмировал нарколог.

Сергей Соседов тоже прошелся по репутации артиста. Он назвал Ефремова "актером средней руки, которого просто раздувают как великого". По словам Соседова, в узких кругах его превозносят, а вот народу он не очень нравится.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
