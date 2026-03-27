Критик Соседов назвал Ефремова "актером средней руки"

Резкое мнение прозвучало на фоне возвращения звезды на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с журналистами рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову, который недавно вновь появился на театральной сцене после освобождения из тюрьмы. Как оказалось, интереса к творчеству этого деятеля у него никогда не возникало. Критик считает его "актером средней руки, которого просто раздувают как великого".

Эксперт по звездной тусовке объявил, что не считает актера выдающимся. В своей речи он отметил, что данный артист находится примерно на уровне немного выше среднего, хотя в публичном пространстве его часто представляют как фигуру значительно более крупного масштаба.

Критик также указал, что, несмотря на активное обсуждение этой персоны в профессиональной среде, он редко сталкивался с действительно восторженными отзывами от широкой аудитории. Соседов отметил, что в узких кругах артиста нередко превозносят, а вот народу он не очень нравится.

Он добавил, что на восприятие артиста влияет не только его профессиональная деятельность, но и известные обстоятельства, связанные с его репутацией – пьяным ДТП со смертельным исходом Ефремов уже показал всем свой "моральный облик".

