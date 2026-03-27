Критик Соседов назвал Ефремова "актером средней руки"

"Актер средней руки": Ефремова публично унизили
Михаил Ефремов. Фото: АГН "Москва"
Резкое мнение прозвучало на фоне возвращения звезды на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с журналистами рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову, который недавно вновь появился на театральной сцене после освобождения из тюрьмы. Как оказалось, интереса к творчеству этого деятеля у него никогда не возникало. Критик считает его "актером средней руки, которого просто раздувают как великого".

Эксперт по звездной тусовке объявил, что не считает актера выдающимся. В своей речи он отметил, что данный артист находится примерно на уровне немного выше среднего, хотя в публичном пространстве его часто представляют как фигуру значительно более крупного масштаба.

Критик также указал, что, несмотря на активное обсуждение этой персоны в профессиональной среде, он редко сталкивался с действительно восторженными отзывами от широкой аудитории. Соседов отметил, что в узких кругах артиста нередко превозносят, а вот народу он не очень нравится.

Он добавил, что на восприятие артиста влияет не только его профессиональная деятельность, но и известные обстоятельства, связанные с его репутацией – пьяным ДТП со смертельным исходом Ефремов уже показал всем свой "моральный облик".

К слову, ранее стало известно, почему Михалков предложил помощь Ефремову.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
По теме

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Финляндии предрекли участь "атомной пустоши" после решения о ядерном оружии

Наличие ядерных боеприпасов превращает инфраструктуру в первоочередные военные цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей