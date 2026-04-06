42-летняя Светлана Ходченкова решила неожиданно сменить имидж

Актриса отказалась от прямых волос

Актриса Светлана Ходченкова отказалась от своих коронных прямых волос и решилась на эксперимент. В своем блоге она опубликовала фото, где предстала с кудряшками в джинсах, белой рубашке и длинном пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки – несмотря на вечернее время.

Поклонники оценили перемены и тут же провели параллель с французской актрисой, певицей и музой Карла Лагерфельда Ванессой Паради. "Эти кудри теперь очень идут", "Какое сходство", "Достойный образ скромного миллиардера", – написали восхищенные подписчики.

В прошлом году Светлана вышла замуж во второй раз. Ее избранник – успешный IT-бизнесмен, не связанный с миром кино. Ранее актриса была супругой актера Владимира Яглыча, с которым прожила пять лет.

Кстати, недавний выход Ходченковой на красную дорожку обернулся конфузом. На премьере фильма "Жемчуг" черное платье актрисы предательски разошлось по шву прямо перед камерами. Уходить было поздно, и Светлане пришлось позировать в таком виде. Ситуацию спасали только ее стройные ноги, которые не оставили равнодушными окружающих.

