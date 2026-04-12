Стилист Очилов заявил, что Пресняков побрился налысо "специально для хайпа"

Владимир Пресняков. Фото: АГН Москва
Эксперт считает, что забытый многими Владимир решил поднять себе рейтинг

Владимир Пресняков вызвал ажиотаж, показав себя лысым. Фанаты и коллеги удивились кардинальной смене имиджа, некоторые даже заподозрили нейросети. Но звездный стилист Анвар Очилов быстро вернул всех с небес на землю.

В беседе с "Абзацем" эксперт заявил: артист не брил голову. Ему просто надели специальную накладку-шапочку и затонировали кожу кремом.

"Пресняков никак не может побриться. Я работал с ним на "Песне года", он очень трепетно относится к каждому своему волоску на голове", – объяснил Очилов.

Владимир Пресняков. Фото: соцсети

По его словам, если бы певец действительно побрился, на коже осталась бы щетина. А ее нет. Вывод стилиста неутешителен для поклонников: "Многие люди забыли про него, и свой рейтинг ему надо поднять. Очень заметно, что это сделано специально для хайпа".

Сам образ без волос, считает Очилов, Преснякову не идет.

Пока Пресняков-старший хайпует с "лысиной", его сын Никита в США пытается свести концы с концами. Владимир недавно раскрыл финансовое положение наследника. "Не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает", – рассказал певец. Никита переехал в Штаты в 2022 году, выступает в клубах с группой и подрабатывает режиссером клипов. Возвращаться в Россию, по его словам, он не планирует.

Источник: "Абзац Медиа" ✓ Надежный источник

