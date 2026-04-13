Звезда "Ворониных" Волкова заявила, что ее уволили из театра из-за возраста

Екатерина Волкова. Фото: АГН Москва
В трудовом кодексе такая статья отсутствует, напомнила актриса

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", потеряла работу в Театре Комедии, где прослужила 10 лет. Художественный руководитель написал ей предложение завершить сотрудничество. Слово прозвучало как приговор.

"Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе, но в театре, где я служила, она оказалась главной", – поделилась Волкова.

Екатерина 44 года. Она призналась, что попрощалась с коллегами еще месяц назад. Первым чувством была не боль, а абсурд.

"Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не честно, это низко и некрасиво! 44 – это не возраст увольнения. Это возраст премьеры", – заявила артистка.

К счастью, перед Волковой уже успели открыться новые двери, так что ее театральная карьера не закончилась. Правда, перед этим она задумалась – не сделать ли пластику груди. "А то вдруг скажут, что еще и "плоская"", – с иронией добавила актриса.

Месяц назад Екатерина жаловалась на странную болезнь. Актриса призналась, что ее горло первым реагирует на стресс и обиды: после подавленных эмоций она просыпается с ларингитом и севшим голосом. По ее словам, организм так сигнализирует о том, что она "проглатывает" правду и злость, вместо того чтобы высказывать их вслух.

Источник: "Звездач"

Боевики ВСУ устроили массовую казнь восставших под Харьковом

Головорезы проявили крайнюю жестокость

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

