Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на странную болезнь

Организм звезды необычным образом реагирует на неприятности

Екатерина Волкова откровенно рассказала о проблеме, которая связана не столько с недугами, сколько с ее внутренним состоянием. Актриса призналась, что чувствует очень тонкую связь со своим организмом, и особенно остро это проявляется через горло, которое первым реагирует на все переживания, обиды и невысказанные слова.

44-летняя звезда сериала "Воронины" объяснила, что горло стало для нее своеобразным передатчиком сигнала тревоги. Она заметила, что в те моменты, когда подавляет в себе злость, молчит вместо того, чтобы ответить, или пытается сгладить неприятную ситуацию, организм мгновенно дает о себе знать.

Звезда рассказала, что ей очень трудно идти на открытый конфликт и защищать себя – она часто выбирает молчание, не может резко поставить человека на место и нередко прячет эмоции внутри, даже когда ей больно, обидно или тяжело.

Актриса рассказала, что словно проглатывает и обиду, и гнев, и правду, которую не решается произнести вслух. А уже на следующее утро просыпается с ларингитом, с болью в горле и севшим голосом – в эти моменты ей кажется, что она сама лишает себя голоса. Проявления такой странной болезни стали отражением ее внутреннего состояния.

