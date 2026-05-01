Адвокат рассказала, что грозит Исинбаевой за долг по ЖКХ в 400 тысяч рублей

Управляющая компания может обратиться в суд

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, уже несколько лет проживающая в Испании, может лишиться доступа к финансам и недвижимости на родине. Причина – многотысячная задолженность по коммунальным платежам за две московские квартиры, которую она проигнорировала.

Как сообщил "Звездач" со ссылкой на адвоката Ольгу Власову, если долг не будет погашен, управляющая компания получит право обратиться в суд. Там сначала вынесут приказ о взыскании, а затем направят официальный иск.

"В процессе исполнения решения суда судебные приставы могут наложить арест на денежные средства должника в банке и на имущество, а также ограничить выезд за границу до погашения долга", – пояснила Власова.

Кроме того, на невозвращенную сумму ежедневно капает пеня. Исинбаевой также могут запретить любые регистрационные действия с квадратными метрами, если она вздумает их продать.

СМИ утверждают, что спортсменка "плывет по течению": она наслаждается жизнью, занимается саморазвитием и воспитанием детей, не особо заботясь о бытовых проблемах в России. Огромный долг накопился за капремонт, отопление и содержание жилья, которое пустует.