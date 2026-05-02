Мария Погребняк обратилась к врачам, узнав об онкологии у Лерчек

Знаменитость сильно переживает за блогера

Проблемы со здоровьем у Валерии Чекалиной стали пугающим сигналом для Марии Погребняк. Звезда социальных сетей заявила, что эта ситуация заставила ее пересмотреть отношение к собственному самочувствию.

Блондинка рассказала, что после новостей о болезни блогера решила пройти полное медицинское обследование. Она также отметила, что позаботилась не только о себе, но и о матери, оформив для нее годовую программу комплексной диагностики организма.

Обеспокоенная модель подчеркнула, что такие шаги нельзя откладывать, поскольку профилактика может спасти от тяжелого и даже смертельного недуга. По итогам обследования серьезных проблем у Погребняк не выявили, однако врачи обратили внимание на необходимость заняться состоянием щитовидной железы.

Ранее Мария публично поддержала Лерчек, подчеркнув, что ее трагедия должна стать напоминанием для других женщин о важности своевременной проверки здоровья.