Доктор Мясников назвал группу людей, которую онкология обходит стороной

У этой категории людей рак встречается реже из-за билирубина

Александр Мясников в телепередаче "О самом главном" рассказал о необычной врожденной черте, которая снижает риск онкологии. Речь идет о синдроме Жильбера. Врач подчеркнул, что это не заболевание, а индивидуальная особенность организма.

У таких людей отсутствует фермент, расщепляющий билирубин. Сам же пигмент, по словам медика, работает как природный антиоксидант. Именно это свойство и обеспечивает защиту от злокачественных опухолей.

"Они живут дольше, потому что у них реже рак. Билирубин – это определенный антиоксидант", – пояснил телеведущий.

Единственные неудобства, с которыми сталкиваются обладатели данной особенности – повышенная вероятность камней в желчном пузыре и эпизодическое пожелтение кожи. В остальном их жизнь ничем не отличается от обычной.

Ранее Мясников рассказывал о жестком подходе американских врачей к статинам. "Либо пьешь, либо умрешь" – так, по его словам, в США объясняют пациентам последствия отказа от жизненно важных препаратов.