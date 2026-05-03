Доктор Мясников отчитал россиян за запущенный остеопороз

Многие просто не обращают на этот недуг внимания

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" устроил разнос зрителям, страдающим остеопорозом. Поводом стал вопрос 74-летней женщины о питании при этой болезни.

Отвечая гостье, доктор заявил, что лечиться нужно было намного раньше, иначе можно получить тяжелые травмы, вплоть до перелома позвоночника. Затем он обратился ко всем зрителям старше 60 лет.

"Это самая распространенная эндокринологическая проблема. Этим надо заниматься. Вы об этом никто не знаете. Вот вы все у телевизора, вам сколько лет? 60 плюс? Значит, у вас 80 процентов есть остеопороз. Где раньше вы были? А где вы сейчас? Почему до сих пор не диагностируете и не лечите?" – возмутился Мясников.

По его словам, остеопороз есть у большинства людей старше 60 лет, но многие просто не обращают на него внимания.

Ранее Мясников уже шокировал зрителей своим подходом к лечению. Рассказывая о методах американских коллег, он заявил, что врачи в США прямо говорят пациентам, отказывающимся от статинов: "Либо пьешь, либо умрешь". По его словам, для людей с повышенным холестерином такая терапия критически важна, иначе инсульт или смерть.