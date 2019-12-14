Американцы переносят людей в другую точку мира за час

Генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст проговорился во время выступления в Хиллсдейлском колледже о том, что у США появилась уникальная технология. Якобы американские военные могут транспортировать людей по всему земному шару за считанные минуты.

Об этом рассказало издание The Drive. Авторы материала указали на то, что Кваст рассказал о телепорте на фоне других заявлений американцев о существовании ряда странных феноменов, природу которых тщательно скрывают. Журналисты не исключают того, что у американских военных может быть такая технология, однако считают, что подобные заявления делают, чтобы увеличить инвестиции в инновации в космической сфере.

Возможно, телепорт – это мистика. Однако издание обращает внимание на профессионализм Кваста. У него боле 3300 часов налета, 650 часов из которых он провел в боевых операциях.