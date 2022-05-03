Статистика по коронавирусу на 3 мая

Статистика по коронавирусу на 3 мая
Frank Rumpenhorst/www.globallookpress.com
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Скончались еще 125 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации на 3 мая. За сутки вирус подхватили еще ... россиян, скончались 125, выздоровели 7 052.

Первое место среди российских регионов за Москвой –  452 случая. Далее идут Петербург и Подмосковье –  357 и 202 случая соответственно.

С начала пандемии в Российской Федерации болезнь успели перенести 18 201 074 человека. Скончались 376 292, выздоровели 17 563 272 человека.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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