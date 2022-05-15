Вирус оборвал жизни 99 человек

Профильные российские эксперты продолжают внимательно следить за развитием ситуации с распространением коварного коронавирусного заболевания. В последнее время из оперативного штаба по борьбе с заразой поступает достаточно позитивная информация. В то же время, пока российские граждане продолжают подхватывать инфекцию. Так, только за минувшие сутки стало известно о 4 956 новых носителях COVID-19.



Основным параметром для оценки ситуации является количество госпитализаций. Чаще всего специализированная помощь медицинских экспертов требуется жителям Белокаменной. За прошедший день там забрали в больницы 108 зараженных москвичей. На втором месте расположилась Северная столица. За сутки госпитализировали 92 жителей Петербурга. Третье место досталось Московской области, в этом российском регионе в больницы увезли 58 инфицированных.

За прошедшие сутки из-за заражения COVID-19 скончались 99 человек. За тот же период медикам удалось вылечить 6 200 россиян.