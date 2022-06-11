Вирус послужил причиной смерти 72 человек

В Российской Федерации постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка, однако говорить о полной победе над инфекцией пока не приходится. В то же время количество тяжелых случаев течения болезни заметно снизилось, но люди все еще заражаются. За прошедшие 24 часа в нашей стране инфекцию подхватили 3 627 человек.



При этом больше всего госпитализаций зафиксировано в Белокаменной. За сутки в городские больницы забрали 118 человек. На втором месте расположилась Северная столица, специализированная помощь медицинских сотрудников потребовалась 73 петербуржцам. Третье место за Московской областью, там заболели 63 человека.

Также за прошедшие сутки медикам удалось полностью вылечить4 827 заболевших. К сожалению, из-за COVID-19 скончались 72 человека.