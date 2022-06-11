Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
В Российской Федерации постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка, однако говорить о полной победе над инфекцией пока не приходится. В то же время количество тяжелых случаев течения болезни заметно снизилось, но люди все еще заражаются. За прошедшие 24 часа в нашей стране инфекцию подхватили 3 627
человек.
При этом больше всего госпитализаций зафиксировано в Белокаменной. За сутки в городские больницы забрали 118 человек. На втором месте расположилась Северная столица, специализированная помощь медицинских сотрудников потребовалась 73 петербуржцам. Третье место за Московской областью, там заболели 63 человека.
Также за прошедшие сутки медикам удалось полностью вылечить4 827 заболевших. К сожалению, из-за COVID-19 скончались 72 человека.
В ответ народ пригрозил вернуть Вильнюсский край Польше
Саули Ниинистё спешно покинул Швецию