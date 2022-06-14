Статистика по коронавирусу на 14 июня

Статистика по коронавирусу на 14 июня
Clara Margais/www.globallookpress.com
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Скончался 61 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по текущей ситуации с ковидом в России на 14 июня. Так, за день в стране выявили еще 2 797 заболевших, скончался 61, выздоровели 17 801 569 человек.

Первое место среди российских городов остается за Петербургом с 201 зараженным, далее следуют Москва и Московская область – по 142 и 120 заболевших за сутки.

За все время пандемии в России переболели коронавирусом 18 382 380 человек, скончались 380 137, выздоровели 17 801 569.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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