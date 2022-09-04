Статистика по коронавирусу в России на 4 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 4 сентября
Фото: unsplash.com
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Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 48 042 граждан за минувшие сутки. Число людей, которые были госпитализированы с подтвержденным диагнозом, составило 2 239. Еще 35 372 человека выздоровели, а 87 от последствий болезни скончались, сообщает Оперштаб. 

В Москве количество заболевших возросло на 4 425, а еще 1 774 обнаружили в Московской области. Количество заражений в Санкт-Петербурге составило 3 018. 

Всего, по данным на 4 сентября 2022, в России было зарегистрировано 19 729 423 случая заражения ковидом. Выздоровело 18 746 698 граждан, а 384 711 скончались. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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