Вирусологи прогнозируют начало новой волны заболеваемости осенью

Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 48 042 граждан за минувшие сутки. Число людей, которые были госпитализированы с подтвержденным диагнозом, составило 2 239. Еще 35 372 человека выздоровели, а 87 от последствий болезни скончались, сообщает Оперштаб.

В Москве количество заболевших возросло на 4 425, а еще 1 774 обнаружили в Московской области. Количество заражений в Санкт-Петербурге составило 3 018.

Всего, по данным на 4 сентября 2022, в России было зарегистрировано 19 729 423 случая заражения ковидом. Выздоровело 18 746 698 граждан, а 384 711 скончались.