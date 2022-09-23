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Суточный прирост заболевших ковидом в России, по данным на 23 сентября, составляет 53 335 случаев. Было госпитализировано 3 195 человек с подтвержденной инфекцией. Еще 57 625 выздоровели, а 104 скончались, передает Оперативный штаб по коронавирусу в России.
В Москве число заражений составило 4 923, по области обнаружили 1 683 больных. В Санкт-Петербурге прирост случаев коронавируса за минувший день составил 3 936. Следом идет Самарская область с 2 173 заболевшими, сообщает RT.
Всего в стране было выявлено 20 694 894 случаев инфекции с начала пандемии. От последствий болезни скончались 386 551 гражданин. Также было зафиксировано 19 652 187 выздоровлений.
Инфекционисты, анализируя данные заболеваемости в последнее время, полагают, что в следующем году пандемия ковида начнет затухать. Однако, несмотря на все, меры против коронавируса останутся с людьми на всю жизнь, сообщает Радио 1.
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