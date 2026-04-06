Священник Береговой посоветовал россиянам купить куличи в магазине

Светлый праздник будут отмечать 12 апреля

В преддверии Пасхи прозвучал неожиданный совет от представителя церкви. Глава миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой обратился к верующим с призывом пересмотреть привычную подготовку к важному торжеству.

Религиозный деятель объявил, что в дни Страстной седмицы лучше сосредоточиться не на кухне, а на духовной стороне. По его мнению, трата времени на выпечку куличей и приготовление пасхи лишает человека возможности полноценно прожить важнейшие дни перед Пасхой.

Священник отметил, что вместо кулинарных подвигов стоит просто приобрести готовый кулич в магазине и посвятить время посещению богослужений. Он напомнил, что участие в службах помогает глубже прочувствовать смысл происходящего и не упустить главное. Особое внимание он советует уделить службам в Страстной четверг, пятницу и субботу.

Что касается куличей, он отметил, что строгих требований к их составу не существует. Так что не имеет значения, по какому рецепту будет приготовлено угощение – его освятят в любом случае.