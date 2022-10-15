Статистика по коронавирусу в России на 15 октября

Статистика по коронавирусу в России на 15 октября
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает распространяться по территории нашей страны

Вот уже несколько лет COVID-19 продолжает шествовать по землям России всего мира. В нашей стране темпы заболеваемости заметно снизились, однако статистика до сих пор остается тревожной. Так, за прошедшие сутки в России выявили 13 384 носителей инфекции.

Хуже всего эпидемиологическая обстановка складывается в Свердловской области. Там за 24 часа нашли еще 1 102 заболевших COVID-19 людей. Следом идет Северная столица, среди петербуржцев обнаружены 911 инфицированных. Второе место с ней разделила Москва  –  там также заболели еще 911 человек.

При этом за сутки медикам удалось избавить от опасной инфекции организмы26 130 человек. К сожалению, 98 пациентов скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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