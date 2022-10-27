Статистика по коронавирусу в России на 27 октября

Статистика по коронавирусу в России на 27 октября
Фото: www.unsplash.com
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Темпы распространения инфекции заметно снизились

Говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией пока рано, однако существенное улучшение ситуации фиксируется всеми профильными экспертами. Постепенно прирост новых зараженных снижается, что не может не радовать. Так, за прошедший день в нашей стране выявили только 7 849 новых инфицированных.

Так сложилось, что обычно больше всего инфицированных находят в Златоглавой. На этот раз медицинские эксперты обнаружили в столице нашей страны 928 заболевших. Следом идет Культурная столица, там выявили 468 новых носителей COVID-19. Замыкает тройку антилидеров Свердловская область с показателем в 342 инфицированных.

При этом за сутки экспертам удалось полностью вылечить 12 040 человек. К сожалению, за сутки в нашей стране из-за COVID-19 скончались 82 человека.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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