Статистика по коронавирусу в России на 28 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 28 декабря
Фото: www.unsplash.com
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Эпидситуация вызывает тревогу

Распространение коронавирусной инфекции по территории нашей страны в последнее время несколько усилилось. Профильные эксперты продолжают внимательно следить за развитием событий и на ежедневной основе отчитываются перед обществом. Известно, что за вчерашний день в России заразились еще 6 202 человека.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Златоглавой. Столичные врачи сообщили о получении 1 873 положительных тестов на COVID-19. Второе место у Санкт-Петербурга. Там за сутки коварную заразу подхватили еще 709 жителей Северной столицы. Третье место досталось Самарской области, в этом российском субъекте заболели еще 219 человек.

При этом за сутки медицинским умельцам удалось полностью вылечить 8 110 инфицированных пациентов. К сожалению, сложилось так, что 56 заболевших умерли из-за последствий инфицирования.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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