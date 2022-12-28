Эпидситуация вызывает тревогу

Распространение коронавирусной инфекции по территории нашей страны в последнее время несколько усилилось. Профильные эксперты продолжают внимательно следить за развитием событий и на ежедневной основе отчитываются перед обществом. Известно, что за вчерашний день в России заразились еще 6 202 человека.



Наиболее тревожная ситуация сложилась в Златоглавой. Столичные врачи сообщили о получении 1 873 положительных тестов на COVID-19. Второе место у Санкт-Петербурга. Там за сутки коварную заразу подхватили еще 709 жителей Северной столицы. Третье место досталось Самарской области, в этом российском субъекте заболели еще 219 человек.

При этом за сутки медицинским умельцам удалось полностью вылечить 8 110 инфицированных пациентов. К сожалению, сложилось так, что 56 заболевших умерли из-за последствий инфицирования.