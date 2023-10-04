Драка кота с собственной лапой произвела фурор в Сети - видео

Драка кота с собственной лапой произвела фурор в Сети - видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш оказался с особенностями

Видеоролики с выкрутасами домашних животных пользуются невероятной популярностью в социальных сетях. Люди готовы часами наблюдать за тем, что вытворяют братья наши меньшие. Новый звездой интернет-пространства стал огромный рыжий кот, который устроил странную драку с собственной лапой.

Следует отметить, что видео начиналось весьма мирно. Очаровательный котофей удобно разместился на диване и вылизывал свои лапки. Процедура явно приносила ему огромное удовольствие. Котик даже закрывал глазки от наслаждения. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.

Неожиданно лапа рыжего пушистика начала жить своей жизнью. Она несколько раз сильно ударила кота по мордочке. Хвостатый решил сделать вид, что ничего необычного не произошло и продолжил вылизывать лапу.



Однако агрессивно настроенная конечность не сдавалась. В итоге она начала буквально лупить кота по морде. Чем закончились эти разборки, осталось за кадром. Удивленные интернет-пользователи в комментариях выразили надежду, что котик все же сумел усмирить свою разбушевавшуюся конечность.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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