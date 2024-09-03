Эксперты указали на угрозу массового обрушения мостов в США из-за потепления

"Ускоряют разрушение": в США забили тревогу из-за угрозы национального масштаба
Фото: www.unsplash.com
Ситуация выходит из-под контроля

Вашингтонская администрация продолжает совать нос во внутренние дела других государств, однако у США достаточно своих проблем. Так, американские эксперты забились в панике из-за появления угрозы национального масштаба.

Дело в том, что изменение климатических условий значительно ускоряет износ мостов по всей территории США, что может привести к их обрушению. Высокие температуры, а также участившиеся затопления, вызванные изменениями климатических условий, существенно влияют на долговечность инфраструктуры, ускоряя процессы разрушения.

"Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов", – с тревогой констатируют специалисты.

Эти природные явления становятся все более частыми и интенсивными, что приводит к росту нагрузки на мостовые конструкции, изначально рассчитанные на более стабильные климатические условия.

Повышение температуры воздуха и воды способствует расширению и сжатию материалов, из которых построены мосты, что вызывает микротрещины и повреждения. Постоянное воздействие экстремальной жары ослабляет металлические и бетонные элементы мостов, делая их менее устойчивыми. В то же время участившиеся наводнения размывают фундаменты и опоры, что дополнительно угрожает целостности конструкций.

Все это говорит о том, что уже в ближайшие 10 лет ситуация может стать критической. Многие мосты по прогнозам должны выйти из строя, что сделает невозможным комфортное и безопасное передвижение людей и товаров по стране.

К слову, ранее ученые заявили об угрозе планетарного масштаба.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
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