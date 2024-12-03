Новый год по-старорусски: Петровский путевой дворец приглашает москвичей на традиционные семейные забавы

Историческое здание впервые распахнет двери для участников семейного интерактивного представления

Узнать, как проводили зимние праздники в царской России, побывать на мастер-классе по изготовлению кокошников, научиться стрелять из лука и послушать рождественские песни петровских времен под аккомпанемент гусляра смогут ребята и взрослые, которые посетят в новогодние каникулы Дом приемов правительства Москвы. Историческое здание Петровского путевого дворца впервые распахнет двери для участников новогоднего семейного интерактивного представления в русском народном стиле, которое пройдет здесь с 23 декабря по 8 января.

"Петровский путевой дворец – это памятник, который за всю свою большую историю видел и российских императоров, и знаменитых советских летчиков, видел Наполеона и Лермонтова. Здесь располагался госпиталь, а также были корпуса Военно-воздушной академии. Сейчас здесь Дом приемов правительства Москвы, и здание возвращается в культурную повестку города. В этом году впервые будут открыты двери для москвичей и гостей столицы, которые смогут побывать здесь на семейном новогоднем празднике",

– рассказал заместитель управляющего делами мэра и правительства Москвы Антон Михеев.

Петровский путевой дворец был построен в конце 18 века по распоряжению Екатерины II как место отдыха для царской семьи, приезжавшей из Петербурга в Москву. И даже потом, с появлением железнодорожного пути члены дома Романовых с вокзала ехали по традиции сначала именно сюда. Здесь останавливался и последний российский император Николай II перед своей коронацией.

Понятно, что здание, столь тесно связанное с историей страны, бережно восстановленное реставраторами, и новогоднее мероприятие должно принимать себе под стать. Так родилась концепция праздника: интерактивная игра-путешествие по русским народным сказкам для всей семьи в стилистике иллюстраций известного русского художника Ивана Билибина.

В четырех гостиных, объединенных центральным залом, будут организованы различные активности: вышибалы меховыми "снежками", стрельба из лука в тире "Царевна-лягушка", игра в бирюльки, мастерская кокошников, сражения на мечах, катания с деревянных горок – в общем, и побегать удастся, и сосредоточиться, и похохотать. Затем ребята рассядутся на подушках и посмотрят небольшой спектакль по сказке А.С.Пушкина "Золотой петушок".

Кульминацией праздника станет семейный хоровод и игры с Дедом Морозом под куполом богато декорированного Круглого зала дворца. В качестве музыкального сопровождения прозвучат рождественские песни петровских времен в исполнении коллективов "Сирин" и "Узорика" под аккомпанемент исторических инструментов.

"Современные дети в музеи ходят на экскурсии, а развлекаются в торговых центрах – просто таковы сегодняшние реалии. Нашей задачей было придумать понятный ребятам, веселый детский досуг, но на базе русского культурного наследия. У нас в программе есть и активные игры, например, обучение историческому фехтованию, и игра на ложках, и настольные игры. И все это в семейном формате, то есть взрослые играют вместе с детьми, ведь Новый год – семейный праздник",

– пояснила автор концепции представления Валерия Ковальзон (креативное агентство Bell’Arte).

Программа рассчитана на 1,5 часа, так что и повеселиться удастся вволю, и утомиться никто не успеет. В буфете можно будет выпить чаю со сладостями. Желающих экскурсоводы проведут по историческим залам Петровского путевого дворца, в интерьерах которых получатся прекрасные памятные фотографии.