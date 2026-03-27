Чат-бот в мессенджере MAX проверил 700 тыс. статусов документов в МФЦ Подмосковья

Фото: пресс-служба Мингосуправления Подмосковья

Жители Московской области более 700 тыс. раз с начала года проверили статус готовности документов в МФЦ через чат-бот в мессенджере MAX, сообщили в Мингосуправления региона.

"Чат-бот в мессенджере МАХ – это не просто удобный интерфейс, это полноценный канал связи, который позволяет в любую минуту узнать, на какой стадии рассмотрения находятся документы, а также записаться в МФЦ и узнать график работы конкретного офиса", – заявила директор ГКУ Подмосковья "Центр компетенций госуправления" Галина Варганова.

В Мингосуправления Подмосковья также сообщили, что для проверки статуса нужно запустить чат-бот в МАХ и выбрать в меню раздел "Статус дела".

Если заявление подавалось на услугу Росреестра, бот пришлет ссылку на личный кабинет на сайте ведомства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей