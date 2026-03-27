Чат-бот в мессенджере MAX проверил 700 тыс. статусов документов в МФЦ Подмосковья

Жители Московской области более 700 тыс. раз с начала года проверили статус готовности документов в МФЦ через чат-бот в мессенджере MAX, сообщили в Мингосуправления региона.

"Чат-бот в мессенджере МАХ – это не просто удобный интерфейс, это полноценный канал связи, который позволяет в любую минуту узнать, на какой стадии рассмотрения находятся документы, а также записаться в МФЦ и узнать график работы конкретного офиса", – заявила директор ГКУ Подмосковья "Центр компетенций госуправления" Галина Варганова.

В Мингосуправления Подмосковья также сообщили, что для проверки статуса нужно запустить чат-бот в МАХ и выбрать в меню раздел "Статус дела".

Если заявление подавалось на услугу Росреестра, бот пришлет ссылку на личный кабинет на сайте ведомства.