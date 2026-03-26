Жители Подмосковья могут получать электронные квитанции ЖКУ через РПГУ

В Московской области жители могут перейти на получение единого платежного документа за коммунальные услуги в электронном виде через региональный портал госуслуг (РПГУ), сообщил министр по содержанию территорий и госжилнадзору региона Игорь Даниленко.

Как рассказал глава регионального ведомства, для подключения необходимо зайти на портал, выбрать опцию "Получать ЕПД онлайн" и подтвердить согласие на отказ от бумажных квитанций. Документы начнут поступать в электронном виде со следующего месяца, сообщил Даниленко.

"Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику – жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет",

– отметил Даниленко.

Он также добавил, что электронный формат позволяет не только получать квитанции, но и проверять начисления и контролировать расходы по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Квитанция направляется сразу после формирования в системе.

Услуга бесплатна. Плата за подключение или рассылку квитанций не взимается.