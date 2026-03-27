В Подмосковье стартовал отбор грантов для особо значимых ИТ-проектов

Начался прием заявок на грантовую поддержку особо значимых проектов по внедрению российских ИТ-решений, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Статус особо значимого проекта могут получить новые инициативы, направленные на замещение зарубежного индустриального софта. Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей, что покроет до 50% стоимости проекта", – говорится в сообщении Мингосуправления Подмосковья.

Сообщается, что в этом году правила конкурса обновлены: сокращен перечень документов для заявки, срок подготовки технического задания, плана и сметы увеличен до трех месяцев с момента присвоения статуса, отчетность в период мониторинга сокращена более чем в два раза.

Среди условий получения статуса, в том числе, отсутствие реализованных аналогов на рынке, срок реализации до четырех лет, отечественный стек, сохранение исключительных прав за разработчиком и окупаемость грантового финансирования.

Дополнительные баллы начисляются за внедрение искусственного интеллекта, экспортный потенциал и возможность тиражирования. Заявки принимаются до 27 апреля.