В Подмосковье стартовал отбор грантов для особо значимых ИТ-проектов

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Начался прием заявок на грантовую поддержку особо значимых проектов по внедрению российских ИТ-решений, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Статус особо значимого проекта могут получить новые инициативы, направленные на замещение зарубежного индустриального софта. Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей, что покроет до 50% стоимости проекта", – говорится в сообщении Мингосуправления Подмосковья.

Сообщается, что в этом году правила конкурса обновлены: сокращен перечень документов для заявки, срок подготовки технического задания, плана и сметы увеличен до трех месяцев с момента присвоения статуса, отчетность в период мониторинга сокращена более чем в два раза.

Среди условий получения статуса, в том числе, отсутствие реализованных аналогов на рынке, срок реализации до четырех лет, отечественный стек, сохранение исключительных прав за разработчиком и окупаемость грантового финансирования. 

Дополнительные баллы начисляются за внедрение искусственного интеллекта, экспортный потенциал и возможность тиражирования. Заявки принимаются до 27 апреля.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Конец войне": Иран нанес мощный удар по Трампу

Вашингтон поплатился за свою самоуверенность

Финляндии предрекли участь "атомной пустоши" после решения о ядерном оружии

Наличие ядерных боеприпасов превращает инфраструктуру в первоочередные военные цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей