Собянин и Белоусов побывали в новом комплексе военного комиссариата Москвы

Собянин и Белоусов побывали в новом комплексе военного комиссариата Москвы
Фото: АГН Москва/ Владимир Новиков
Современное здание на улице Яблочкова позволит ускорить процедуры призыва и учета

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром обороны России Андреем Белоусовым осмотрели новый единый комплекс военного комиссариата столицы, расположенный на улице Яблочкова. Как отметил мэр в своем канале в мессенджере МАХ, проект модернизации системы воинского учета, контрактации и призыва на военную службу реализован при поддержке президента РФ и стал заменой разрозненным районным военкоматам.

Новый комплекс состоит из трех специализированных зданий: одно предназначено для набора на контрактную службу, второе отвечает за срочный призыв, а в третьем сотрудники занимаются воинским учетом всех военнослужащих. Такая структура помогает упорядочить рабочие процессы и повысить эффективность работы учреждения.

Раньше процедура призыва на срочную службу занимала несколько дней, но теперь ее удалось сократить до пары часов. Часть юридических вопросов перевели в цифровой формат: значительная доля услуг теперь доступна через портал mos.ru либо в многофункциональных центрах "Мои Документы". Например, дистанционно выполняется первоначальная постановка школьников на воинский учет, а также предоставляется множество отсрочек от призыва – в том числе по состоянию здоровья или в связи с обучением.

Организация работы с посетителями построена по стандартам флагманских центров "Мои Документы", что позволило создать комфортные условия для получения услуг. В самом комплексе продумана инфраструктура и для сотрудников: оборудованы современные кабинеты, комнаты приема посетителей, залы совещаний и установлено мультимедийное оборудование.

Новая система призвана сделать взаимодействие граждан с военкоматом более удобным и прозрачным, а также оптимизировать административные процессы за счет сочетания очных услуг и цифровых сервисов.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
