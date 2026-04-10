Московские производители расширили ассортимент пасхальной выпечки

Желающие могут попробовать авторские куличи и шоколадные яйца с разными вкусами

Столичные производители, как и весь православный мир, готовятся к Пасхе. В этом году хлебозаводы и кондитерские мастерские Москвы испекут к празднику почти пять миллионов куличей. Горожане смогут выбрать как классические изделия с изюмом, так и современные десерты с необычными вкусами. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По официальным данным, сейчас в Москве действует около 360 предприятий пищевой отрасли, более сотни из которых специализируются на производстве хлеба, сдобы и прочих мучных изделий. В преддверии праздника компании не только наращивают объемы выпуска, но и экспериментируют с рецептурами, предлагая покупателям новые гастрономические решения. Так, булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" уже изготовил свыше 350 тонн пасхальной выпечки. Это почти миллион куличей, среди которых как классические с изюмом, так и с разнообразными добавками. Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выпустил более 280 тонн куличей и весенних кексов, а хлебокомбинат "Пеко" – около 200 тонн продукции.

Помимо крупных производителей, к выпуску праздничной продукции подключились популярные кондитерские и гастрономические сети. "Кулинарная лавка братьев Караваевых" в 2026 году увеличила выпечку куличей на 17% по сравнению с предыдущим годом. В ее меню – классические и творожные куличи, которые уже зарекомендовали себя среди москвичей. Предприятие "Кантата" предложило покупателям ассорти из шоколадных пасхальных яиц со вкусами смородины, клубники и апельсина, а также подарочные наборы и корзины, оформленные в праздничном стиле.

Рост объемов производства куличей отражает общую тенденцию развития промышленного сектора столицы. По итогам 2025 года оборот московских предприятий пищевой промышленности достиг 970,6 млрд рублей, что на 12,3% превышает показатели 2024 года в сопоставимых ценах. Москва остается крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Ежегодно в городе запускают около 150 технологичных производств, а общее число промышленных компаний приближается к 4,6 тысячам. На этих предприятиях работает свыше 755 тысяч человек. Для поддержки бизнеса доступно более 20 мер поддержки, включая компенсацию процентов по кредитам, налоговые льготы и пр.