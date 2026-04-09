В пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты до 2:00 - Собянин

Фото: АГН Москва/ Авилов Александр

В период пасхальных праздников график работы столичного транспорта изменится. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, когда православные христиане встречают Пасху, вход пассажиров в метро и МЦК будет возможен до 02:00, а большинство автобусов, электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30. Желающие смогут также воспользоваться регулярными ночными маршрутами общественного городского транспорта.

Кроме этого, на Пасху, Красную Горку и Радоницу (12, 19 и 21 апреля) город дополнительно запустит специальные автобусы, которые доставят москвичей до столичных кладбищ, расположенных за МКАД. Уточнить, где будет осуществляться посадка на данные рейсы, можно по ссылке

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей