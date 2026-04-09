В пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты до 2:00 - Собянин

В период пасхальных праздников график работы столичного транспорта изменится. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, когда православные христиане встречают Пасху, вход пассажиров в метро и МЦК будет возможен до 02:00, а большинство автобусов, электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30. Желающие смогут также воспользоваться регулярными ночными маршрутами общественного городского транспорта.

Кроме этого, на Пасху, Красную Горку и Радоницу (12, 19 и 21 апреля) город дополнительно запустит специальные автобусы, которые доставят москвичей до столичных кладбищ, расположенных за МКАД. Уточнить, где будет осуществляться посадка на данные рейсы, можно по ссылке.