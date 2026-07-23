Собянин: Москва использует свой опыт в реконструкции школ в Донецке и Луганске

Москва делится опытом реконструкции школ: обновление инфраструктуры и передача цифровых сервисов регионам

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичный опыт реконструкции школьных зданий помогает городам‑побратимам — Донецку и Луганску. В регионах зачастую не нужно строить школы с нуля: важнее серьезно обновить существующую инфраструктуру. Именно этим сейчас занимаются в Донецке и Луганске.

Так, в Донецке реконструировали лицей № 5 и шесть детских садов, благоустроили прилегающие территории. В Луганске полностью восстановили школу № 51 и гимназию № 60 имени 200‑летия Луганска — здания, поврежденные в ходе обстрелов. В 2026 году работы продолжаются: в Донецке обновляют школу № 9, в Луганске — школу № 57 имени Г. С. Петрова, головное здание гимназии № 52 и здание учебно‑воспитательного объединения "Академия детства".

Еще одно важное направление помощи — передача региональным школам сервисов "Московской электронной школы". Сегодня они применяются уже в шести субъектах Российской Федерации.

В самой Москве масштабная программа реконструкции идет в рамках проекта "Моя школа". В 2026 году планируется завершить обновление 100 школьных зданий. Пример такой трансформации — школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина (Клязьминская улица, дом 7, корпус 4). Здание 1982 года постройки площадью около 9 000 кв. м начали полностью реконструировать в конце 2025 учебного года. Специалисты обновили несущие конструкции, инженерные системы и интерьеры, а также благоустроили территорию.

Цель реконструкции — создать современную образовательную среду. В школе появились универсальные и профильные кабинеты, трансформируемые пространства, медиатека, лабораторно‑исследовательский комплекс, спортивный и гимнастический залы, уютный обеденный зал. Дизайн выполнен в спокойных тонах с яркими акцентами: их задают акустические панели, мебель и отдельные элементы оформления. Стеклянные перегородки и двери сохраняют естественное освещение и делают пространство более открытым.

На прилегающей территории обустраивают многофункциональную площадку для волейбола и баскетбола, зону для подвижных игр, гимнастическую площадку и место для отдыха. Для безопасности установили освещение, камеры видеонаблюдения, а также оборудовали парковку для велосипедов и самокатов.

Обновленная школа № 236 откроет двери 1 сентября 2026 года. Здесь будут учиться дети с 1‑го по 11‑й класс. Особое внимание уделят инженерно‑техническим дисциплинам — математике, физике и информатике. Продолжится реализация городских проектов "ИТ‑вертикаль", "Естественно‑научная вертикаль" и "Математическая вертикаль", а также программ предпрофессионального образования "ИТ‑класс в московской школе" и "Инженерный класс в московской школе".

Высокотехнологичная инфраструктура позволит школьникам заниматься проектной и исследовательской работой: осваивать 3D‑моделирование, робототехнику, программирование и прототипирование. В кабинете физики ребята смогут ставить эксперименты и тестировать прототипы устройств, а также готовить работы для конференций "Инженеры будущего" и "Наука для жизни".

Школа станет площадкой практико‑ориентированного обучения. Запланированы тренинги и мастер‑классы с участием учеников профильных московских классов, лабораторные практикумы, профориентационные встречи и совместные интенсивы с ведущими вузами, включая НИУ "Высшая школа экономики", МИРЭА, НИТУ МИСИС, РХТУ имени Д. И. Менделеева, МГТУ ГА и Академию гражданской защиты МЧС России.

Для всестороннего развития в школе запустят дополнительные общеразвивающие программы — в том числе олимпиадные школы по ряду предметов, спортивные секции (волейбол, футбол, бадминтон, тхэквондо, художественная гимнастика), студии танцев, изобразительного искусства и театральную студию. Эти программы будут доступны не только ученикам школы № 236, но и воспитанникам дошкольных отделений, а также учащимся других школ.

Программа "Моя школа" уже дает ощутимые результаты: в 2023–2025 годах полностью обновили 55 школьных зданий, в 2026‑м планируют завершить реконструкцию еще 100. В оформлении школ в этом году используют два новых цветовых решения — с терракотово‑оливковыми и песочно‑оливковыми акцентами (ранее применялся единый вариант с бирюзовыми акцентами).

Школа № 236 — это целый образовательный комплекс из 10 зданий (четыре школьных и шесть дошкольных), где учатся 3 944 ребенка, в том числе 1 029 дошкольников. Коллектив насчитывает 330 сотрудников, включая 123 учителя. Обучение ведется по четырем уровням — от дошкольного до среднего общего, а в 10–11‑х классах доступны пять профилей: технологический, социально‑экономический, гуманитарный, естественно‑научный и универсальный.

Ученики школы активно занимаются исследовательской деятельностью: специализированные кабинеты оснащены оборудованием, позволяющим выполнять проекты на уровне научно‑исследовательских организаций. Ряд работ, созданных в школьных лабораториях, опубликован в реферируемых научных журналах.

Тесное сотрудничество с вузами и научными институтами РАН (включая Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского, Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и другие) помогает школьникам осознанно выбирать профессию.

В системе дополнительного образования реализуется более 150 программ разной направленности — от технических и естественно‑научных до художественных и физкультурно‑спортивных. В прошлом учебном году дополнительным образованием было охвачено 97 % учащихся.

Высокие результаты показывают и на олимпиадах: в 2025/2026 учебном году 103 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, девять — регионального этапа. На Московской олимпиаде школьников двое ребят получили дипломы призеров заключительного этапа.

Среди выпускников 2025/2026 учебного года — 103 одиннадцатиклассника. 20 из них (19 %) сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше, девять (9 %) — на 250 баллов и выше. Четыре выпускника набрали 100 баллов по одному из предметов (русский язык, математика, физика). 13 человек награждены федеральными золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении", еще восемь — московской медалью "За особые успехи в обучении".

Школа активно участвует в городских профориентационных проектах. В рамках "Профессионального обучения без границ" в 2025/2026 учебном году 115 девятиклассников (в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья) получили востребованные профессии на базе московских колледжей. В проекте "Билет в будущее" участвовали 853 учащихся 6–11‑х классов, 169 из них прошли профессиональное тестирование и посетили профессиональные пробы.

Также школьники активно сдают нормы ГТО: в минувшем учебном году знаки отличия получили 170 человек.