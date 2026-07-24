Собянин: Завершено строительство улично-дорожной сети на юге Москвы

На юге столицы появились новые дороги и переходы, улучшена транспортная связность районов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства улично‑дорожной сети в южной части города. Работы велись в районах Москворечье‑Сабурово и Царицыно — там ввели в эксплуатацию свыше пяти километров новых дорог.

Ключевым объектом стал участок между Каспийской улицей и 1‑м Котляковским переулком. Также открыт четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей: он соединил Каширское шоссе с улицей Бехтерева. Благодаря этому автомобилисты смогут выбирать более удобные маршруты, а путь по ряду направлений сократится примерно на три километра.

Развитие затронуло не только автомобильное движение. Через Кантемировскую улицу обустроены три подземных пешеходных перехода — все они оснащены лифтами и пандусами. Это делает их удобными для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.

Кроме того, построен участок дублера Кантемировской улицы с выездом на Пролетарский проспект в сторону Каширского шоссе. По словам мэра, такие проекты соответствуют задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Сергей Собянин отметил, что развитие транспортного каркаса столицы продолжается. В ближайшие три года в городе планируют построить еще 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

За последние 15 лет в Москве появилась почти треть современной улично‑дорожной сети. При этом количество мостов, путепроводов и других искусственных сооружений выросло более чем на 70 процентов.