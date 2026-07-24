Сергей Собянин сообщил о планах создания индустриального парка «Амурская»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию индустриального парка "Амурская" на востоке города. Проект реализуют на базе существующей промышленной зоны — это позволит эффективно задействовать уже имеющуюся инфраструктуру и ускорить запуск новых производств.

Площадка станет частью системной работы по модернизации промышленных территорий столицы. По словам мэра, индустриальный парк даст городу тысячи новых рабочих мест и поможет развивать высокотехнологичные и обрабатывающие производства.

На территории парка планируют разместить предприятия разного профиля — от небольших производственных линий до крупных цехов. Особое внимание уделят компаниям, выпускающим востребованную в городе продукцию: строительные материалы, оборудование, комплектующие. Также предусмотрена возможность размещения логистических и складских комплексов, что повысит экономическую эффективность площадки.

Для резидентов парка создадут комфортные условия работы: обеспечат подключение к инженерным сетям, проложат подъездные пути, обустроят парковочные зоны и необходимую сопутствующую инфраструктуру. Власти рассчитывают, что такой подход привлечёт как крупные компании, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Проект вписывается в общую стратегию развития промышленных зон Москвы: за последние годы в городе существенно обновили нормативную базу, упростили процедуры согласования и предложили бизнесу ряд мер поддержки. Это позволяет быстрее запускать новые проекты и наращивать производственный потенциал столицы.

Сергей Собянин подчеркнул, что развитие индустриальной инфраструктуры — важное направление городской политики. Оно помогает сохранять и усиливать промышленный потенциал Москвы, создавать высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивать город необходимой продукцией.

В ближайшие годы в столице планируют продолжить работу по комплексному развитию промзон: на ряде площадок уже идут подготовительные работы, формируются градостроительные решения и прорабатываются варианты привлечения инвесторов. Индустриальный парк "Амурская" станет одним из значимых проектов в этом направлении.