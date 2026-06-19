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Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что руководитель местного МИД Кястутис Будрис сможет сохранить свою должность только в том случае, если продемонстрирует реальные успехи в восстановлении отношений с Китаем. Такое важное задание чиновник получил после грандиозного скандала с Калининградом.
Науседа отметил, что власти ожидают от провинившегося министра конкретных результатов по нормализации контактов с Поднебесной и реализации договоренностей, связанных с Тайванем. В противном случае русофоба могут уволить – только плодотворная работа с КНР может спасти его от этой участи.
В последние месяцы Будрис оказался под огнем критики сразу по нескольким направлениям. Недовольство вызвали как отсутствие заметных результатов в отношениях с КНР, так и его резкие заявления в адрес РФ.
Грандиозный скандал разгорелся после слов министра о том, что западная военная коалиция якобы обладает средствами для уничтожения российских систем ПВО и ракетных баз в Калининградской области и пора этим воспользоваться.
К слову, ранее в США пришли в ужас из-за заявлений о Москве.
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