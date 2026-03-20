"Иванушки International" откажутся менять название на фоне борьбы с англицизмами

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что коллектив не собирается переименовываться, несмотря на недавние обсуждения. Так он прокомментировал ТАСС слова продюсера Игоря Матвиенко, который допустил, что из-за борьбы с англицизмами группе придется убрать из названия слово International.
По мнению Андрея, Матвиенко просто "очень круто хайпанул" на фоне законодательной борьбы с англицизмами.
"Мы были в это время в отпуске", – иронично заметил Григорьев-Апполонов, подчеркнув: "Мы "Иванушки International" всегда".
Ранее Матвиенко в интервью ТАСС предположил, что коллектив теперь будет называться просто "Иванушки", а слово International окажется зачеркнутым. Однако в самом коллективе, судя по всему, к этой идее отнеслись с юмором.
С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка, который требует, чтобы информация для потребителей на вывесках и указателях была на русском. Но фирменные наименования и товарные знаки пока вне зоны риска.
Кстати, еще в феврале солист "Иванушек" Кирилл Туриченко уже отвечал хейтерам, которые упрекали группу в однообразии. Тогда он предложил недоброжелателям прийти на концерт и проверить, смогут ли они удержаться и не подпеть "Тополиному пуху".
Что стало причиной инцидента, не уточняется
Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы