"Иванушки International" отказались менять название на фоне борьбы с англицизмами
Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек". Фото: АГН Москва
Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что они "International" всегда"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что коллектив не собирается переименовываться, несмотря на недавние обсуждения. Так он прокомментировал ТАСС слова продюсера Игоря Матвиенко, который допустил, что из-за борьбы с англицизмами группе придется убрать из названия слово International.

По мнению Андрея, Матвиенко просто "очень круто хайпанул" на фоне законодательной борьбы с англицизмами.

"Мы были в это время в отпуске", – иронично заметил Григорьев-Апполонов, подчеркнув: "Мы "Иванушки International" всегда".

Ранее Матвиенко в интервью ТАСС предположил, что коллектив теперь будет называться просто "Иванушки", а слово International окажется зачеркнутым. Однако в самом коллективе, судя по всему, к этой идее отнеслись с юмором.

С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка, который требует, чтобы информация для потребителей на вывесках и указателях была на русском. Но фирменные наименования и товарные знаки пока вне зоны риска.

Кстати, еще в феврале солист "Иванушек" Кирилл Туриченко уже отвечал хейтерам, которые упрекали группу в однообразии. Тогда он предложил недоброжелателям прийти на концерт и проверить, смогут ли они удержаться и не подпеть "Тополиному пуху".

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Секретный стелс-дрон США экстренно сел в Греции во время атаки на Иран

Что стало причиной инцидента, не уточняется

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

