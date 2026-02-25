Кирилл Туриченко из "Иванушек" ответил хейтерам на слова об однообразных песнях

Кирилл из "Иванушек" ответил на обвинения хейтеров в однообразии песен
Фото: соцсети
Певец пригласил недоброжелателей на концерт

Кирилл Туриченко из "Иванушки International" отреагировал на претензии хейтеров, которые нередко обвиняют трио в однообразии репертуара. Основной посыл – мол, тем уже за 40 лет, а они все поют "Тополиный пух", как и почти 30 лет назад.

В ответ Кирилл заявил, что с радостью бы пригласил хейтеров на большой концерт "Иванушек", и устроил бы для тех испытание: поглядел бы, смогли бы они удержаться от того, чтобы не подпевать вместе со всеми "Тучи" или "Тополиный пух".

"Сомневаюсь, что у них это получится", – выразил уверенность Кирилл.

Ранее "Иванушки" сообщили, что с радостью бы приняли в свой состав "энергосберегающих танцоров", громко покинувших коллектив Татьяны Булановой.

Источник: Lady Mail ✓ Надежный источник

