Александр Буйнов расстроился из-за внука

Артист по-своему видел будущее наследника

Популярный российский исполнитель Александр Буйнов откровенно признался, что не сразу принял профессиональный выбор своего горячо любимого внука. Артист видел для него одно будущее, а жизнь распорядилась совсем иначе. Это стало настоящим испытанием для звезды.

Артист был уверен, что 20-летний Саша свяжет жизнь с военной службой. Пока парень учился в Суворовском училище, дедушка искренне гордился им и видел в нем будущего офицера. Высокий, статный, в форме – красивый парень на всех производил впечатление, и звездный дедушка не скрывал, что радовался такому профессиональному выбору.

Однако оказалось, что у внука были совсем другие планы. Как выяснилось, еще во время учебы он мечтал о творческой профессии и в итоге выбрал сферу дизайна, что сильно расстроило артиста.

Тем не менее, со временем исполнитель изменил свое отношение. Он пообещал, что не будет давить на внука и навязывать ему свое мнение, ведь каждый человек должен самостоятельно принимать судьбоносные решения.