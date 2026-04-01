Дмитрий Нагиев заработал на авторских курсах в Дубае более 13 млн рублей

Стоимость участия доходила до 550 тысяч рублей на человека

Дмитрий Нагиев провел в Дубае трехдневный интенсив по личностному росту и, по подсчетам РИА Новости, заработал на нем свыше 13 миллионов рублей. Занятия проходили в закрытом формате для группы из 25 человек.

Стоимость участия варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. VIP-тариф с личным кураторством актера стоил миллион, но желающих не нашлось.

В качестве педагогов выступили сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин. Сам артист встретился с учениками всего дважды за весь интенсив. Участники занимались психологией, актерским мастерством и сценической речью. Домашние задания были необычными: например, лечь на пол в центре Дубая или выступить на сцене перед незнакомой аудиторией – видимо, чтобы перебороть стресс.

Прибыль шоумена за три дня, по оценкам, составила около 13,7 миллиона рублей без учета организационных расходов.

Кстати, Дмитрий Нагиев известен прямотой даже в отношении близких. Не так давно актер он откровенно высказался о внешности сына Кирилла, который также участвовал в проведении курсов. "Ему нужно поработать. Бородище это вечное… У Кирилла проблема – он бежит от своей внешности", – заявил актер, посоветовав наследнику изменить подход.

Кстати, Нагиев вспоминал, что рос в нищете. По его словам, семья жила так скромно, что порой не хватало еды, а будущий артист находил на улице несколько копеек, чтобы купить хлеб и запить его водой. Несмотря на трудности, он смог поступить в Ленинградский институт театра, сдав экзамены на высшие баллы.

