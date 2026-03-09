Нагиев высказался о внешности сына Кирилла: "Есть над чем поработать"

Наследнику нужно изменить подход, считает звездный актер и ведущий

Дмитрий Нагиев высказался о внешности своего сына Кирилла, который пользуется успехами у прекрасного пола. Знаменитый отец считает, что наследнику есть, над чем задуматься.

"Ему нужно поработать (над собой). Бородище это вечное… У Кирилла проблема – он бежит от своей внешности и считает, как актер, что она может быть любой", – откровенно делится мыслями телеведущий.

Сам Дмитрий, к слову, тоже пользуется популярностью у миллионов женщин. Однако относится к проявлению обожаний и любви со спокойствием: говорит, что этим никогда не пользовался. Нагиев говорит, что куда важнее для него "потрещать и влюбиться" – чем затевать интриги и затевать мимолетные связи.

Кирилл как-то говорил, что его младший брат Марк желает пойти по отцовским стопам и стать актером. А себя называет "отрезанным ломтем", хотя, как говорит, семейная кровь берет свое. И, кстати, говоря о семье, не исключил, что это не единственный внебрачный ребенок Дмитрия – так как последний много "путешествовал".

Ранее Нагиев резко отреагировал на вопрос о недвижимости в Дубае и жалобах на соседей, которые любят повеселиться в элитном ЖК.