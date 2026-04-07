Штурм раскритиковала Диброва за признание Кудрявцевой: "Впускает в свою постель"

"Впускает людей в постель": Штурм жестко раскритиковала Диброва за откровения на НТВ
Дмитрий Дибров. Фото: АГН Москва
Певица Наталья Штурм в беседе с журналистами дала уничтожающую оценку откровениям Дмитрия Диброва. По ее мнению, телеведущий явно утратил самоконтроль и готов зайти еще дальше в своих признаниях.

Штурм считает, что исповедь Диброва в шоу "Секрет на миллион" – это не манипуляция, а настоящий крик души. Солидный мужчина, страдая от развода, тащит грязное белье в публичное поле: и так, уверена певица, выглядит отчаяние.

"Мужчина солидного возраста сознательно переносит глубоко личное в общественное. Впускает людей в свою постель. Размыты границы дозволенного и общепринятых норм. Еще пара интервью – и Дмитрий начнет рассказывать, как, кому и в каких позах", – заявила Штурм.

Досталось и Роману Товстику. По словам певицы, миллиардер не спешит вкладываться в Полину. "Он смотрит. Сочетание ума и хитрости – есть успешный бизнес. А Полина лишь инструмент для достижения намеченных целей", – отметила Наталья.

Что касается обещаний Диброва простить измену, Штурм лишь усмехается. В шоу-бизнесе, по ее словам, на такие вещи смотрят иначе: "Деньги же с Дмитрием остались, остальное – ерунда".

После развода Полина Диброва съехалась с Товстиком. Пара живет в съемном доме, так как, по словам бывшей жены ведущего, "нет такого дома, который бы понравился одновременно ей, Роману и их детям". Сам Дибров тем временем выставил на продажу их прежний особняк с 10 спальнями и бассейном.

Источник: Teleprogramma.pro

